A investigação publicada no The Journal of Neuroscience revela que o vínculo entre mães e filhas é maior do que qualquer outro. O estudo serviu para analisar o porquê de as depressões passarem de mães para filhas e, para tal, foram feitos testes a 35 famílias saudáveis. Os investigadores chegaram à conclusão de que a anatomia de mães e filhas é similar na parte do cérebro que regula as emoções.

"Esta associação foi significativamente maior do que entre mães e filhos, pais e filhas ou pais e filhos", revelaram os investigadores. Isto leva a crer que as mulheres se compreendem melhor entre elas e, provavelmente, ajuda a explicar porque é que muitas mulheres acabam por ficar parecidas com as mães.