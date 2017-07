É no Lx Factory, no coração de Lisboa, que a Organii acaba de abrir portas, para ser um lugar de partilha de conhecimento. O objetivo? Ensinar (e aprender) a encontrar um estilo de vida mais saudável.

O novo projeto vai contar com workshops, talks e palestras abertas ao público e de entrada livre. As palestras e talks vão acontecer às quartas-feiras, entre as 19h00 e as 21h00, e aos fins de semana vai ser possível participar nos workshops, existindo um custo associado ao tema abordado.

Para ficar a par de todas estas atividades, a Organii vai anunciar as datas na sua página de Facebook. As inscrições podem ser feitas através do e-mail lojaorganii@organii.pt.