Segundo um estudo científico liderada por Eric Rimm, professora de nutrição da Universidade de Harvard, uma dieta que inclua mais fruta e vegetais promove a perda de peso, mas, se for esse o objetivo, devemos eliminar do prato as ervilhas, as batatas e o milho (ou, pelo menos, reduzir as porções).

A investigação concluiu que, por terem um índice glicémico elevado, estes alimentos disparam os níveis de açúcar no sangue, o que aumenta o apetite. Pelo contrário, o feijão-verde, os mirtilos, as peras, as maçãs e a couve-flor contribuem para a perda de peso, precisamente por serem ricos em fibra e terem um índice glicémico mais baixo, causando maior saciedade.