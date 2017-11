Chama-se Moody e nasceu com o objetivo de ajudar as mulheres a entenderem melhor os seus humores, estados de espírito, ciclos e variações hormonais. A cofundadora Amy Thompson explicou à Vogue britânica que a plataforma surgiu depois de perceber que ainda não existia um espaço online onde se debatesse o impacto que o ciclo menstrual tem nas mudanças de humor de tantas mulheres. "Não existia um espaço onde se pudesse falar ou compreender hormonas, estados de espírito e emoções. Além disso, não encontrava uma única mulher com quem falasse que não se identificasse, de alguma forma, com histórias sobre esses mesmos assuntos. O Moody surgiu depois de me aperceber de que uma vez que a tecnologia tem mudado as nossas vidas de tantas formas diferentes, poderíamos usá-la também para compreender melhor os nossos corpos."

A plataforma, que é gratuita e está repleta de artigos sobre nutrição e saúde, quer chegar a mulheres de todas as idades – desde aquelas que estão a ter pela primeira vez a menstruação às que atingiram a menopausa. Os utilizadores podem preencher um questionário para criar um perfil personalizado que as aconselhará, de forma personalizada, consoante as suas necessidades. O site tem também uma seleção de venda de vitaminas e suplementos minerais.

Agora, o próximo objetivo é lançar a Moody-U em setembro de 2018, uma app que vai ajudar as utilizadoras a registarem as suas mudanças de humor ao longo do ciclo menstrual. Por enquanto, pode visitar o site aqui, Wearemoody.com.