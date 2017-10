Foi realizado com sucesso, pela primeira vez em Portugal, um novo tratamento cirúrgico da enxaqueca. A intervenção foi realizada por uma equipa do Serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva do Centro Hospitalar São João, no Porto, liderada pelo cirurgião António Costa Ferreira.

A cirurgia é feita através da técnica endoscópica na região frontal e é dirigida aos chamados ‘trigger points’, ou seja, os pontos que desencadeiam as crises dolorosas. Para a cirurgia, são feitas três pequenas incisões, localizadas no couro cabeludo, com anestesia geral e com internamento obrigatório de apenas um dia. Esta é a solução indicada para os doentes que não respondem aos vários tratamentos com medicamentos.

Esta cirurgia foi agora usada para o tratamento de cefaleias, pela primeira vez, sendo que era utilizada como um liftingfrontal que atenua as rugas na zona da testa desde o final dos anos 80.

A cirurgia foi realizada a Maria José Gonçalves, de 44 anos, que sofre de dores de cabeça intensas há quase vinte anos. A enxaqueca atinge 12% da população mundial. Esta nova terapêutica pode ser promissora para um elevado número de doentes, sendo que mais de 80% dos doentes submetidos a esta cirurgia ficaram curados.