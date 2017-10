Diga adeus ao Tinder. A nova aplicação de encontros chama-se Align e baseia-se no zodíaco para descobrir o amor. As suas criadoras, Helen Grossman e Aliza Helly Faragher, são amigas (e ambas do signo Leão) e decidiram estudar a compatibilidade entre pessoas com base no seu mapa astral.

Os matchessão apresentados aos utilizadores de acordo com a sua compatibilidade astrológica. Todos os dias, quando se abre a aplicação, surge uma constelação de imagens de perfil ? quanto maior a imagem do outro utilizador, maiores as chances de compatibilidade.

As fundadoras esperam que a fé na astrologia regresse, à imagem do que acontecia nos anos 70. "O contexto de hoje é muito parecido com o dos anos 70. Em ambas as situações trata-se de uma geração de jovens que se esperava que fosse melhor que a dos seus pais, mas quando essa geração cresceu, houve uma recessão, uma guerra… algo que os fez dar-se conta de que as soluções tradicionais não funcionam, por isso recorrem a outras abordagens", explica Alizia, numa entrevista à revista i-D.