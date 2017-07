A investigação é da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, e mostra que fazer uma dieta rica em tomate pode reduzir o risco de desenvolvimento do cancro da pele em 50 por cento e ainda proteger dos escaldões.

Estudos anteriores, realizados em humanos, já tinham mostrado que o tomate atenua as queimaduras solares e que o pigmento que o compõe tem um efeito protetor contra os raios ultravioleta. No entanto, esta análise feita em ratos verificou que os machos, ao basearem 10 por cento da sua dieta em tomate, podem reduzir o risco de desenvolver cancro da pele. No caso dos ratos fêmea, as diferenças não foram tão significativas.

A doença, que normalmente surge como consequência de uma exposição solar desprotegida e exagerada, é o cancro mais comum no mundo. A proteção do sol deve, por isso, ser feita de forma regular e sempre consciente.

À mesa e enquanto esperamos pelos avanços na ciência, nada melhor do que tirar partido das propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias deste fruto, que melhoram a sua saúde cardiovascular e reduzem o colesterol. Opte por uma dieta fresca e rica em tomate e experimente esta receita de gaspacho.

Gaspacho à alentejana

6 tomates maduros

1 pimento vermelho

1 pepino

1 cebola

400 gramas de cubos de pão alentejano do dia anterior (ou torrados antecipadamente)

5 dentes de alho

Azeite q.b.

4 colheres de sopa de vinagre de vinho branco

Sal q.b.

Orégãos q.b.

Água fria q.b.

Preparação: Junte os dentes de alho ao sal e misture até obter uma pasta. De seguida, retire a pele e as grainhas do tomate. Depois de descascados, retire as pevides ao pepino e ao pimento e corte tudo aos cubos. Pique a cebola. Junte tudo à pasta de alho e sal e adicione o azeite, a água e o vinagre. Polvilhe com orégãos a seu gosto. Por fim, coloque os cubos de pão na hora de servir.