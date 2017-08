Os campos de férias The Inventors vão andar de norte a sul do país com dois tipos de atividades: a semana Thomas Edison e a semana Leonardo Da Vinci. As inscrições estão abertas até setembro para crianças com idades entre os 7 e os 14 anos.

Através deste projeto, as crianças têm um primeiro contacto de aprendizagem de disciplinas como a eletrónica, a mecânica, a programação e a animação. A construção de Fidget Spinners costumizados é uma das primeiras ‘brincadeiras’ que certamente deixará os mais pequenos entusiasmados.

Os campos The Inventors têm ateliês em Lisboa, Porto, Viseu, Angra do Heroísmo, Funchal, Faro e Caldas da Rainha e funcionam cinco dias por semana, das 9 às 18 horas.

"Para muitas crianças, os nossos campos são o primeiro ponto de contacto que estabelecem com a tecnologia", refere Manuel Câmara, um dos cofundadores do The Inventors. "Mais do que ensinar ‘matéria’, estes campos foram desenhados para garantir que os mais novos têm uma experiência fantástica e inspiradora com estas áreas. Queremos que as crianças, mas também os pais, sintam que estes temas afinal são acessíveis e que conseguem trabalhar e brincar com estes elementos."

Para saber mais informações, nomeadamente relativas aos calendários e preços, clique aqui.