Se acha que o chocolate ou a comida fast-food a deixa mais feliz naqueles dias em que tudo corre mal, engana-se. Um estudo publicado pelo The Social Psychological and Personality Science Journal investigou a influência que a comida fast-food e os legumes têm na nossa felicidade e chegou à conclusão que quem come fruta e legumes é mais feliz. As conclusões do estudo vêm contrariar a ideia de que a comida rápida, como hambúrgueres ou pizzas, traz felicidade, especialmente naqueles dias em que estamos mais em baixo.

A relação entre a fast-food e o nosso humor é muito mais complexa do que imaginamos. Para esse estudo foram organizados dois grupos de participantes: durante um mês, o primeiro ingeriu alimentos à base de fruta e legumes e o segundo grupo comida fast-food.

Os investigadores concluíram que as embalagens e a forma de servir a comida no segundo grupo influenciavam muito as reações à mesma. O mesmo acontecia com o ambiente que a envolvia – ver o mar ou estar perto da natureza, por exemplo, diminuía a ansiedade. No grupo que fez uma dieta à base de fruta e legumes, os participantes tentaram consumir 8 porções desses alimentos diariamente, o que mudou completamente a forma como se sentiram.

Uma alimentação à base de azeite, grão, legumes, nozes e fruta é o melhor para manter o equilíbrio físico e torná-la uma pessoa mais feliz.