São mais de 300 mil as pessoas que sofrem de depressão no mundo, a grande maioria mulheres, e que não recebem qualquer tipo de tratamento. A razão que o justifica é simples: são ainda muitos os países que não dão a devida importância à saúde mental, até porque socialmente, a depressão ainda não é bem aceite nem compreendida. A própria Organização Mundial de Saúde fala frequentemente do assunto, afirmando que apesar de tratar-se de uma doença com consequências graves, continua a ser estigmatizada.

A pensar nisso, a Google resolveu entrar em acção com uma iniciativa inédita. O mais popular dos motores de busca aliou-se à National Alliance on Mental Illness (NAMI - https://www.nami.org/) para que, quando os utilizadores escrevem em inglês as palavras ‘clinical depression’ possam aceder automaticamente a um questionário que permitirá perceber em que grau da doença se encontram.

De acordo com o blogue do Google, trata-se de ‘um questionário clínico validado que pode ajudar a identificar o nível dos sintomas depressivos’. Também a NAMI disse através de um comunicado que esta colaboração poderá servir para ajudar a proporcionar um acesso mais fácil a ferramentas e informação necessária para que os possíveis doentes conheçam o seu estado e procurem acompanhamento médico.