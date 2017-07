O novo plano acaba de ser lançado pela Go Natural, que volta a colaborar com a nutricionista Lilian Barros num programa detox diário que limita a lactose, o glúten, o sal e o açúcar, em propostas que exploram novos sabores e texturas em alternativas saudáveis.



Na caixa do plano detox, encontramos todas as refeições para um dia e as respetivas instruções, num folheto passo-a-passo: há um sumo de fruta e legumes para ingerir em jejum às 7h30; papas de aveia para o pequeno-almoço; o snack para o meio da manhã é um segundo sumo e fruta desidratada e o almoço é uma sopa com um mix de sementes e a energy ball de tâmaras e cacau cru que adoramos. Para o primeiro lanche descobrimos mais um sumo e uma barra de cereais (provámos a de beterraba, sem glúten e açúcares refinados, e recomendamos!) e o segundo lanche junta mais um sumo com um mix de frutos secos: nozes, avelãs e amêndoas. O jantar é sopa com um mix de sementes e a ceia é uma infusão especial, capaz de desintoxicar o organismo.



Se ainda ficar com fome, a folha de papel que encontramos no interior da caixa dá-nos todas as sugestões que precisamos, como reforçar o almoço com uma salada verde com legumes e fruta ou acrescentar um ovo cozido à sopa do jantar.



O objectivo é eliminar toxinas e emagrecer, mas também combater a retenção de liquídos, as dores de cabeças e o cansaço físico e mental associados a uma alimentação pobre do ponto de vista nutricional. Por outro lado as novas receitas podem alimentar também a criatividade e dar-nos pistas para fazer trocas mais saudáveis, na cozinha e no prato.



Este plano diário já está disponível nos restaurantes Go Natural por €27,95, mas o programa pode ser feito durante três dias e a aquisição das três caixas em loja tem um valor de €79.