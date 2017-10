As redes sociais têm sido um instrumento muito relevante nas pesquisas e investigações sobre o comportamento humano e revelam muito mais de nós próprios do que pensamos. Já houve estudos sobre as pessoas que exageram nas selfies, sobre a forma como as tiramos (o que, aparentemente, nos pode definir) e até sobre o índice de felicidade dos casais que publicam menos nas redes sociais.

Desta vez, os investigadores da Brigham Young University definiram as quatro personalidades de utilizadores que existem no Facebook. O estudo International Journal of Virtual Communities and Social Networking analisou 47 utilizadores entre os 18 e os 32 anos. Os inquiridos responderam a um questionário de 50 perguntas sobre o tipo de sentimentos que o Facebook lhes desperta, nomeadamente perguntas sobre a ansiedade ou tristeza que a plataforma lhes podia gerar.

Dessa forma, segundo revela o estudo, existem quatro personalidades no Facebook.

Relationship Builder ou Amigo Perfeito Este é o utilizador que utiliza a rede social para construir e reforçar as suas amizades e relações na vida real. Ou seja, é aquele amigo que publica uma fotografia no dia do aniversário do seu amigo com um texto sentido. É o amigo que comenta as publicações dos amigos com assiduidade e que utiliza o Facebook Messenger com regularidade para falar com todos os seus amigos.

Selfies Addicted Este é aquele utilizador que partilha os seus autorretratos a toda a hora – os vídeos em direto também contam! É também o utilizador que atualiza o seu estado e que informa todos da sua localização. Este é o amigo que quer atenção e gerar comentários.

Town Crier Este é o amigo jornalista, o cidadão preocupado que apregoa todos os males do mundo. Geralmente publicam as notícias mais relevantes, fazem chamadas de atenção – muitas vezes em maiúsculas – e partilham vídeos de denúncia. Têm poucas fotografias de perfil, ou nenhuma, e as poucas fotos que têm são de celebridades ou personagens históricas. Há os que só falam de política, os que se especializam em viagens e comidas e os que preferem música.

O espectador Este é o utilizador que visita os perfis alheios para comentar com as amigas, que cusca tudo ao pormenor, mas nunca interage. Não faz partilhas nem likes, mas sabe tudo o que por lá se passa.

Já pensou qual é o seu?