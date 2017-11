A relação entre a comida e a (boa ou má) disposição sempre foi objeto de estudo dos cientistas, mas são cada vez mais as certezas de que certos alimentos podem ter influência no nosso estado de espírito. Esta descoberta, embora recente, não surpreende: afinal, os nutrientes dos alimentos são percursores de neurotransmissores que afetam a nossa disposição e fazem com que o corpo desenvolva diferentes níveis de neurotransmissores. Veja, na galeria em cima, que hábitos alimentares podem afetar a sua disposição de forma positiva ou negativa.