A maioria das pessoas não presta atenção à temperatura do quarto antes de dormir, mas um novo estudo, realizado pelo neurologista e especialista no sono Christopher Winter, mostra que a temperatura influencia a qualidade e a forma como descansamos. O ideal é que esteja entre os 15 e os 19 graus centígrados. Se passar dos 24 ou estiver abaixo dos 12 vamos, certamente, dormir mal.

Há algumas das razões que explicam o fenómeno:

Melhora a qualidade do sono: as insónias são muitas vezes motivadas por dificuldades em regular a temperatura corporal. Por isso, num quarto mais fresco, o corpo arrefece o suficiente para conseguir dormir.

Ajuda a manter um aspeto jovem: dormir num quarto com a temperatura superior a 21 graus faz com que o corpo deixe de libertar melatonina, uma das hormonas mais eficazes no rejuvenescimento da pele. A melatonina é libertada em maior quantidade quando a nossa temperatura começa a baixar e quando estamos a dormir em plena escuridão.

Ajuda a perder peso: quando não dormimos o suficiente ou não dormimos bem, os níveis de cortisol aumentam e, consequentemente, aumenta a ansiedade, que é, muitas vezes, responsável por desregulações de peso. Por isso, quando desce a nossa temperatura corporal, começamos a libertar hormonas, como a do crescimento, o cortisol e a hormona do stress, o que fará com que diminua os seus níveis.

Reduz o risco de algumas doenças: doenças como a diabetes podem ser prevenidas quando dormimos num ambiente com temperatura inferior a 18 graus. Por um lado, aumenta a gordura saudável e, por outro, faz com que o corpo absorva menos calorias.

Estes são motivos mais que suficientes para vestirmos o pijama ou o negligé e abrirmos a janela.