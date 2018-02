Se algum dia se questionou sobre qual é o segredo para que a designer de moda (e ex-Spice Girl) esteja em tão boa forma, mesmo após quatro filhos, a resposta chegou.

Se não tolera tão bem o sabor do vinagre, pode também diluí-lo em água ou misturá-lo no café. E Victoria Beckham não é a única que se rendeu a esta prática: Gwyneth Paltrow, Miranda Kerr, Megan Fox e Kourtney Kardashian também são fãs.





Um dos vários benefícios do vinagre de maçã é a melhoria da digestão e a redução do inchaço, pois o processo de digestão torna-se mais ligeiro. Esta prática também ajuda a eliminar gordura, pois ao melhorar a digestão as gorduras dissolvem-se com mais facilidade em vez de se acumularem no corpo. Também reduz a inflamação, pois o vinagre de maçã está carregado de bactérias e enzimas que restabelecem o pH normal do organismo, produzindo um efeito "detox". O vinagre regula ainda os níveis de açúcar no sangue, o que vai evitar os desejos por comida e atrasar o envelhecimento, graças aos betacarotenos, cálcio e potássio que protegem as células. Outros pontos positivos são a aceleração do metabolismo e o aumento da energia.