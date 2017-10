Os especialistas chamam-lhes relações tóxicas. São relacionamentos, amorosos ou não, que trazem negativismo à vida do outro e que a poluem de forma perturbante. Para Filipa Jardim da Silva, psicóloga, uma relação tóxica é "uma relação disfuncional e destrutiva, em que não existe o respeito necessário pela individualidade do outro, predominando a crítica, o julgamento, o ciúme e o poder. Se uma relação saudável tende a gerar potenciação mútua e constitui uma interação segura, onde o amor e o companheirismo predominam, uma relação tóxica cria precisamente o oposto", descreve a especialista. Por outras palavras, em vez de nos sentirmos mais felizes, enérgicos e confiantes "vamos sentindo-nos progressivamente mais tensos, inseguros, com uma autoestima mais frágil numa relação tóxica".

"Uma relação tóxica constitui uma fonte de intranquilidade, de tensão, de medo. As dinâmicas pautam-se por uma assimetria de poder, por uma forte dependência emocional, por desrespeito psicológico e/ou físico e/ou por manipulação. É importante que todos estes alertas não sejam ignorados, de forma a não normalizarmos algo que não é saudável. Nunca será suposto sentirmo-nos inferiores e desrespeitados numa relação e, por mais ambivalência que possa existir na tomada de consciência e de decisão, é crítico que mantenhamos uma rede de suporte com familiares e amigos que nos possam apoiar num momento mais desafiante."



E se a definição de psicopata não estivesse assim tão longe de alguns comportamentos associados a estas relações? A verdade é que, à partida, quem começa um novo relacionamento não considera a possibilidade da pessoa que acabou de conhecer ter um distúrbio de personalidade, mesmo que lhe vislumbre alguns comportamentos inadequados e até mesmo agressivos. Para muitos de nós, pode ser difícil determinar se o nosso parceiro é saudável ou se os seus padrões de comportamento são indicativos de um problema maior. Para Filipa, há sinais a que devemos prestar mais atenção do que outros.

Segundo um artigo do Psychology Today, há vários alertas verbais e comportamentais aos quais devemos estar atentos. Frases como "sou superior a ti" são comuns em pessoas que estão associadas a distúrbios de personalidade, sendo que a missão principal é fazer o outro sentir-se inferior ao dizer-lhe constantemente que não é boa, ou bom, o suficiente. Para Filipa, a importância verbal num relacionamento é inegável no processo de identificação de comportamentos tóxicos. "Todas as frases que possam denotar desrespeito pela individualidade e liberdade da outra pessoa, num registo passivo-agressivo, são alertas que em menor ou maior escala deverão ser reconhecidos. Por isso, conclui: "De uma forma transversal, uma relação a dois deve ser uma fonte de segurança, amor, companheirismo. Com todos os desafios inerentes e diferenças a gerir, a sensação de aceitação incondicional e bem-estar predominam."