O desporto pode tornar-se um vício e Victoria Beckham nunca escondeu que adora manter-se em linha. A mulher de David Beckham revelou agora quais são os truques para estar sempre em forma e requerem muita motivação. "Corro três quilómetros todas as manhãs e faço uma hora de exercício com um personal trainer,o que me dá exactamente o tempo que preciso para voltar à cozinha e preparar o puré de abacate para o Romeo", explicou à Vogue holandesa. A designer continuou: "As torradas deles saltam da tostadeira no minuto em que descem para o pequeno-almoço."

Com o tempo contado ao minuto, e mãe de quatro filhos, Victoria já tinha revelado à Elle que normalmente "acordo, faço metade do meu exercício – uma hora –, acordo as crianças, dou-lhes o pequeno-almoço, levo-as à escola, regresso e faço outra hora de exercício, tomo um banho rápido e só depois vou trabalhar".

É preciso muita determinação e motivação, de facto, mas Victoria nunca escondeu as suas preocupações com o corpo e a verdade é que, aos 43 anos, a ex-Spice Girlcontinua igual ao tempo em que nos cantava o tema Wannabe.