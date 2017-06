1. Beba, pela sua saúde

Água. Provavelmente já lhe disseram isto milhares de vezes e é algo que não precisa sequer de estar na lista: o álcool desidrata o corpo e, caso não vá bebendo água aquando do consumo de álcool, é urgente começar a repor os valores de H2O assim que possível. Se preferir, faça um chá de gengibre – é ótimo para acalmar o estômago.



2. Depois, tome um Bloody Mary

Não, não é um cocktail clássico, é mesmo um sumo com efeito detox que contém tomate, limão, sal e uma gota de picante. Esta combinação acelera o metabolismo, restaura o nível de glicose no sangue e eletrólitos e proporciona vitamina C.



3. Adeus às náuseas

Para evitar as náuseas há alimentos mais recomendados do que outros: banana, tomate e alcachofra são bons exemplos.



4. Já dormiu, entretanto?

Geralmente quando bebemos, o nosso corpo não consegue entrar na fase mais profunda do sono (apesar de parecer que sim) e não chegamos à fase REM (Rapid Eye Movement). Esta fase vem depois da fase NREM (Non Rapid Eye Movement) e representa 25% do tempo que dormimos e é muito importante para o nosso bem-estar físico e emocional. Resumindo, deite-se cedo.



5. Se não conseguir dormir, exercite-se

Não estamos a dizer para sair de casa e correr uma maratona. Se dormir não for possível, saia de casa para caminhar ou vá até à piscina nadar. Fazer exercício vai elevar o nível de endorfinas no corpo, o que ajuda a aniquilar o mau humor que a ressaca, provavelmente, provocou.