Conhecemos muitos dos benefícios de uma alimentação saudável, mas a nova descoberta do Centro Médico da Universidade Rush, em Chicago, nos Estados Unidos, vem agora confirmar que ingerir diariamente vegetais e folhas verdes pode impedir (ou pelo menos adiar) a demência.

O estudo foi realizado com pessoas mais velhas e demonstrou que as que comiam uma porção de folhas verdes diariamente tinham cérebros equivalentes aos de pessoas 11 anos mais jovens. O texto foi publicado na American Academy of Neurology.

"Adicionar uma porção diária de vegetais e folhas verdes à sua dieta pode ser uma maneira simples de ajudar a promover a saúde cerebral", afirma Martha Morris, doutora em Ciência que liderou o estudo e é epidemiologista nutricional na Rush. E prossegue: "Continua a haver aumentos acentuados na percentagem de pessoas com demência, já que os grupos etários mais velhos continuam a crescer em número. Estratégias efetivas para prevenir a demência são criticamente necessárias."

A porção equivale a cerca de 100 gramas de espinafres, couve ou repolho cozido ou cerca de 200 gramas de alface. Contudo, aqueles que obtiveram os melhores testes de memória e inteligência comeram em média 1,3 porções por dia.

A conclusão foi resultado da análise dos hábitos alimentares de 960 pessoas com idade média de 81 anos e que não apresentavam sinais de demência. A pesquisa levou, em média, 4,7 anos, e foram realizados testes anuais de pensamento e de memória.

Martha Morris alerta que o estudo não prova que comer estes alimentos impeça a demência, nem que os resultados se aplicam a adultos mais novos e a pessoas de diferentes grupos étnicos.