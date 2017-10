Chama-se Ruby e é o novo sabor de chocolate inventado pelos cientistas da Barry Callebaut. Não é apenas um chocolate normal com uma nova cor, nem um chocolate com uma infusão de morango. O Ruby é um novo tipo de chocolate, tal como existem o chocolate branco, o chocolate de leite ou o chocolate negro.

Desde 1930, ano da criação do chocolate branco, que nenhum novo tipo de chocolate era inventado. Desta vez, a empresa suíça criou um chocolate suave e de sabor frutado, feito à base do grão do cacau Ruby. A sua cor é natural e não inclui nenhum tipo de corante.

A última invenção da Barry Callebaut, em 2010, tinha sido o chocolate que não derrete nas mãos e que tem menos 90% das calorias dos chocolates convencionais.