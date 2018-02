Já sabemos que para ficar em forma é essencial comer bem e fazer exercício físico. Mas se incluir as práticas de dormir oito horas diárias e beber água, mais resultados terá, não só na forma física como na saúde. Se acha que a água natural é aborrecida, há várias alternativas, nomeadamente o chá. Há o chá de hibisco, que evita a retenção de líquidos e a acumulação de gorduras, o de gengibre, que ajuda na digestão, diminui a sensação de barriga inchada e acelera o metabolismo, e o chá de jasmim.

Para começar, o chá oolong tem enzimas que ajudam o organismo a utilizar a gordura como fonte energética. Tem também um efeito alcalinizante, ou seja, reduz a inflamação do sistema digestivo. Fortalece o sistema imunológico graças aos flavonoides antioxidantes, que têm propriedades anticancerígenas e estimulam a produção de antiproteínas bacterianas, que combatem as infeções. Também fornece energia, melhora o estado de alerta e torna o pensamento mais rápido. Pode encontrá-lo à venda no Celeiro e em ervanárias.