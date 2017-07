O estudo foi publicado no Annals of Internal Medicine e financiado pela Comissão Europeia e pela Agência Internacional para a Investigação para o cancro e descobriu mais sobre os benefícios do café. Uma das grandes conclusões diz-nos que quem bebe cerca de três cafés por dia vive mais tempo.

Há muito que ouvimos falar dos benefícios do café (na prevenção de doenças como a diabetes do tipo II, o Parkinson ou o Alzheimer), mas são ainda poucas as certezas sobre o seu papel na nossa dieta.

Os participantes deste estudo responderam a questões sobre estilos de vida, historial clínico e hábitos de consumo de café. 16% dos inquiridos não consomem café, 31% bebem uma chávena por dia, 25% bebem duas a três e 7% afirmaram beber mais de 4 chávenas diariamente. O estudo baseou-se na associação entre o café e a mortalidade em mais de 521 mil pessoas de dez países europeus (Portugal não está incluído). Os dados revelaram ainda que são bebidos mais de 2 mil milhões de chávenas de café por dia no mundo inteiro.