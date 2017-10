Depois do Pho, do Ramen e das Buddha Bowls (taças com fruta, verduras, grãos e sementes), as Smoothie Bowls parecem ser a nova tendência da alimentação saudável. São snacks deliciosos que combinam uma base em smoothie e vários toppings, como frutos, cereais, arroz tufado, nozes e sementes. Veja em baixo onde experimentar:

Em Lisboa

Feel Rio, na Rua do Crucifixo, 108

Bowl Lisboa, na Rua Nova do Carvalho, 72

Liquid, na Rua Nova do Almada, 45

A Li, na Rua Damasceno Monteiro, 12

Na Ericeira

Nalu Bowls, na Rua Manuel Ortigão Burnay, 2

No Porto