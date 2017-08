Emagrecer nem sempre é um processo fácil para as mulheres e muitas procuram encontrar a dieta milagrosa que as faça emagrecer rapidamente e de forma (mais ou menos) saudável. O problema é que muitas vezes se cometem erros e há até algumas dietas que prejudicam mesmo o equilíbrio e podem fazer-nos ganhar peso. Quando não são ingeridos os valores mínimos calóricos diários, por exemplo, o nosso corpo entra num estado de alerta que faz com que absorva tudo o que é ingerido. Assim, toda a energia que receber vai transformar-se em gordura. E se a restrição por si só já é um processo doloroso, quanto mais se os resultados forem os opostos.

Justin Gelband, o homem responsável pelos corpos de Irina Shayk, Miranda Kerr, Candice Swanepoel e outras modelos da Victoria’s Secret, explicou ao Business Insider que há dietas que podem ter o efeito oposto ao desejado: "Durante as últimas semanas da moda, algumas modelos fizeram dietas de sumos e não me disseram. Nenhuma delas perdeu peso e algumas ainda ganharam." O treinador acrescenta que beber sumos durante alguns dias pode ser saudável, mas não quando o objetivo é perder peso.

O PT recomenda, por exemplo, a muito falada Dieta Paleo, à base de produtos naturais, livre de glúten e sem laticínios. As escolhas alimentares desta dieta são feitas com base na alimentação dos homens do Paleolítico e exclui cereais, leite e derivados, é concentrada em vegetais, tubérculos, proteína, fruta e sementes, que têm de ser o mais naturais e menos processados possível. Além disso, para Gerlband, é indispensável ter a ajuda de um nutricionista que acompanhe o processo e que ajude na adaptação a um novo regime de alimentação. Não existe uma dieta universal, que funcione em todos os corpos, mas, para Justin Gelband, esta é talvez a que funcione melhor, se for conjugada com atividade física regular e oito horas de sono diárias.