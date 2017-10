A nova composição imposta pela Direção-Geral de Saúde vai reduzir os teores de gordura e sal das bolachas Maria e das bolachas de água e sal. Essa mudança surgiu depois dos investigadores do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge terem percebido que há marcas a usar o dobro do sal e da gordura necessários para produzir estas bolachas.

Segundo Pedro Graça, diretor do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, estas são as bolachas mais consumidas em Portugal, tendo em conta que a maioria dos consumidores assume que as bolachas Maria e de água e sal são saudáveis. No entanto, o diretor afirmou que "o que este estudo demonstrou é que devemos ser cuidadosos com o consumo de qualquer tipo de bolachas. Há bolachas que são nutricionalmente mais equilibradas, mas o pão deveria ser sempre a primeira escolha como fornecedor de hidratos de carbono".