Afinal é uma realidade, pelo menos para algumas pessoas, não conseguirem fazer exercício físico por serem alérgicas à prática. Para quem sofre desta condição de saúde não é fácil muitas vezes lidar com a situação, já que a encaram sempre como uma desculpa.

Acontece que o problema, apesar de raro, é bastante sério, e não deve ser nunca desvalorizado. Quem o tem queixa-se de vermelhidão na pele, urticária, inchaço e náusea.

De acordo com a revista Popular Science, esta doença começou a ser falada em 1979 e julga-se que deverá afetar uma média de 50 pessoas em 100 mil no mundo inteiro. Segundo revelou Maria Castells, médica no Brigham and Wome’s Hospital (Boston), ainda não é possível saberem-se as causas desta doença, apenas existem algumas teorias.

Em alguns casos os sintomas aparecem quando se conjugam determinados alimentos com exercício, noutros quando se ingere aspirina ao mesmo tempo que se faz exercício. Há também mulheres que só apresentam sintomas na altura do período menstrual, devido aos altos níveis de estrogénio.