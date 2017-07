Ainda faltam alguns meses, mas já há data e lugar para aquele que é um dos maiores eventos mundiais de yoga e lifestyle do mundo: o Campus da Fundação EDP (MAAT, em Belém). O Wanderlust 108 inclui uma corrida (ou caminhada) de 5 km, uma experiência de yoga única ao ar livre e uma aula de meditação, guiada pelos melhores professores internacionais e nacionais. Tudo isto, no dia 8 de outubro.





Mas há muito mais a acontecer neste dia pensado para libertar corpo e mente, realizado em parceria com a

Adidas

. Desde DJ no palco principal, passando por atividades no relvado como hula hoop, yoga aéreo e acroyoga ao Kula Market (mercado de alimentação saudável e artesanato). Mas há também muito para fazer fora do tapete de yoga. Além da zona de restaurantes, o evento vai juntar professores, speakers e músicos reconhecidos a nível nacional e internacional num cartaz que promete animar as mais de 2000 pessoas esperadas no evento. "Esta é uma forma leve, inclusiva e divertida de conhecermos, e até de introduzirmos, o Mindfulness. Temos a certeza que meditar ao ar livre, com milhares de pessoas, tendo o rio Tejo, o Museu da Eletricidade e o MATT como pano de fundo, será, certamente, uma experiência incrível, mesmo para quem nunca fez yoga ou meditação", refere Nuno da Silva Carvalho, CEO da

SOMA