Normalmente, achamos que a melhor forma de conseguir perder peso é deixar de comer hidratos de carbono, como o pão, a massa e outros alimentos igualmente irresistíveis. No entanto, um novo estudo revelou que a massa, afinal, não é necessariamente nossa inimiga quando o objetivo é manter a linha.

Para chegar a esta conclusão, foram analisados os hábitos alimentares de 23 mil pessoas. O estudo foi conduzido pelo Departamento de Epidemiologia do Institute for Research, Hospitalisation and Health Care Neuromed, em Pozzilli, Itália. Os investigadores perceberam que o consumo de massa é responsável por reduzir a tendência para obesidade e ainda baixar o Índice de Massa Corporal. George Pounis, um dos autores do estudo, afirmou: "A nossa análise mostra que apreciar massa de acordo com a necessidade de cada indivíduo contribui para um IMC mais saudável."

O estudo revela ainda que não é correto tirar por completo a massa da dieta, especialmente tendo em conta que é um ingrediente fundamental da dieta mediterrânica (que já foi várias vezes considerada a mais saudável). Ainda assim, os investigadores enfatizam que, para que seja uma opção saudável, a massa deve ser comida com moderação, como tudo o resto.