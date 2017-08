As viagens são cada vez mais importantes na nossa vida, a nível pessoal e profissional. Mas ainda há quem se prive de certas experiências por ter fobia de voar, ou aerofobia. Este medo chega mesmo a impedir algumas pessoas de entrar num avião e há quem sinta a necessidade de recorrer a calmantes ou ansiolíticos antes e durante o voo. Como resposta a este problema, a TAP vai lançar mais duas edições do programa Ganhar Asas, uma iniciativa que pretende ajudar os passageiros a lidar com este medo. O curso acontece nos dias 28, 29 e 30 de setembro e a 23, 24 e 25 de novembro e está disponível por 450 euros.

A equipa TAP responsável pelo curso é composta por um piloto, um assistente de bordo e um engenheiro de manutenção, além de dois psicólogos com formação cognitivo-comportamental que, entre outras coisas, vão ensinar algumas técnicas de gestão de ansiedade. Os participantes vão ainda fazer um voo de treino Lisboa-Madrid-Lisboa.

O programa Ganhar Asas pretende dar algum conforto aos passageiros, para que o medo não as volte a impedir de viajar e conhecer o mundo. Nas edições anteriores mais de 96% dos participantes embarcaram no voo terapêutico e dois em cada três participantes que tomavam ansiolíticos deixaram de o fazer.