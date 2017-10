Já pensou na quantidade de vezes que o seu bebé usou algumas peças de roupa? Os bebés crescem tão rápido que algumas acabam mesmo por nunca ser sequer usadas. O designer Ryan Mario Yasin pensou numa alternativa. Quando foi tio pela primeira vez deparou-se com algumas perguntas, como: "Para que idade devo comprar?" Por isso, decidiu criar uma roupa que cresça com a criança.

Yasin estudou engenharia aeroespacial e foi numa viagem pelo Japão que percebeu como iria criar a solução para o problema com que ele próprio se tinha deparado. Por isso, criou um tecido que cresce com a criança e pode ser usado dos três meses aos três anos de idade.

Chamou-lhe Petit Pli, inspirando-se na arte japonesa do origami, e apesar de ainda não ter a sua criação à venda, o designer de 24 anos já ganhou um prémio de 2100 euros pela inovação e sustentabilidade do seu produto e está agora a concorrer a um prémio internacional no valor de 33 mil euros.