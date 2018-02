O dilema da sesta é sempre o mesmo: a que horas se deve fazer e quanto tempo deve durar. Depois do almoço e após passarem várias horas desde que acordou, é normal que sinta vontade de dormir. A sesta perfeita é a que nos ajuda a repor o organismo, para que acordemos mais ativas e atentas, com as baterias carregadas para enfrentar o resto do dia. Segundo um estudo da NASA, divulgado pela revista Time, a sesta perfeita deve durar 26 minutos. "Uma sesta de 26 minutos melhora o desempenho em 34% e o alerta em 54%", dizem os autores do estudo.

Esta informação baseia-se nos resultados obtidos pela observação de um grupo de controladores de tráfego aéreo, que tiveram permissão para fazer uma sesta durante o turno. O ideal é que durma entre a uma e as três da tarde, pois é a altura em que o corpo se começa a ressentir por já estar há várias horas acordado. O problema é passar da teoria à prática, pois a maioria dos locais de trabalho não tem um espaço onde os trabalhadores possam dormir um pouco durante a hora de almoço. Pode sempre fazê-lo no escritório numa altura em que não esteja muita gente. Pode deitar a cabeça na secretária, se bem que a melhor opção é recostar-se na cadeira com uma almofada de pescoço (como as usadas nas viagens).