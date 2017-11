A robótica está cada vez mais presente nas nossas vidas. Hoje, já não nos imaginamos a viver sem eletrodomésticos, por exemplo, ou sem tudo aquilo que surgiu com o avanço da tecnologia. O estudo da robótica baseia-se em aprender todos os benefícios que a tecnologia nos oferece, sendo que na escola promove o estudo multidiciplinar nas áreas da Física, Biologia, Matemática, e não só.



A Clementoni, marca de brinquedos italiana, apresentou recentemente novos brinquedos didáticos e divertidos, que têm presente precisamente esta importância que a robótica e a programação têm na educação de qualquer criança. Para os mais pequenos, a grande novidade é o 'Doc - Robô Educativo que fala' (ideal para crianças entre os 4 e os 7 anos), e o 'Evolution Robot' para maiores de oito anos.

"A iniciação à robótica nos primeiros anos da criança permite desenvolver aprendizagens relacionadas com a criatividade, a imaginação, a orientação espacial, as noções de lateralidade, o pensamento lógico-matemático, as sequências, as narrativas, o desenvolvimento da linguagem e outras formas de expressão do pensamento da criança",afirmou Maribel Miranda, investigadora do projeto Kids Media Lab da Universidade do Minho, presente nesta conferência da Clementoni.

Também Renato Paiva, pedagogo, considerou relevante "a importância de ter tempo para brincar e dos brinquedos educativos para o desenvolvimento infantil. Ao brincarmos, desenvolvemos competências de base de aprendizagens formais. Maturamos a função da atenção, desenvolvemos raciocínio lógico e matemático, trabalhamos a definição de lateralidade ou as memórias. Ao jogarmos, de uma forma lúdica e divertida contribuímos para preparar o cérebro para as aprendizagens formais aquando da entrada da escola".

Estes são os principais benefícios da presença da robótica na educação das crianças:

ESTIMULA O RACIOCÍNIO LÓGICO: Ao aprenderem a linguagem da programação, as crianças são estimuladas a pensar de forma estruturada ? estabelecem ações a serem cumpridas pelo computador/robô através de códigos específicos, que são criados por sequências de números e palavras. Desse modo, os mais novos desenvolvem o lado esquerdo do cérebro, responsável pelo raciocínio lógico, analítico e crítico.

AJUDA NA ORGANIZAÇÃO EM GERAL: As crianças são estimuladas a organizar os pensamentos e a tomarem decisões que levem à solução dos desafios envolvidos nos projetos de criação de um jogo ou aplicativo, por exemplo. Isso acaba por se refletir na sua capacidade de organização, como no planeamento de tarefas e atividades.

PROPICIA UMA MELHOR ESCRITA: O ensino de programação e robótica também influencia, auxilia e melhora a aprendizagem na área das ciências humanas, além de melhorar a escrita. Ao aprender a organizar melhor as suas ideias e pensamentos, a criança consegue estruturar com maior facilidade o texto.

INCENTIVO À MATEMÁTICA, FÍSICA e LÍNGUA INGLESA: Coordenadores, professores e pais têm vindo a detetar grandes melhorias no desempenho escolar em diversas disciplinas, principalmente nas matérias que têm como base o raciocínio lógico, como a Matemática, a Física e também o Inglês.

AJUDA NO DESEMPENHO PESSOAL E PROFISSIONAL: Aprender a programar ajuda as crianças a descobrirem as suas potencialidades, a estimular as suas aptidões e a ficar mais entusiasmadas em procurar novos desafios. Além disso, no futuro, por terem habilidades diferenciadas, têm maior probabilidade de se destacarem no mercado de trabalho.

ESTIMULA A CRIATIVIDADE: Através dos jogos, os alunos aprendem a pensar de forma estruturada e não apenas a decorar fórmulas ou datas.

Por todas estas razões, são cada vez mais as marcas para crianças, nacionais e internacionais, que desenvolvem este conceito através de brinquedos e jogos inovadores que estimulam o desenvolvimento. Para além disso, são também muitos os filmes de animação que, nos últimos anos, têm desenvolvido histórias à volta de robôs (ver fotogaleria acima).