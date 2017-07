Todas pensamos que sabemos fazer chá, até porque a tarefa parece tudo menos complicada, mas se sente que às vezes este não lhe sabe tão bem, esta notícia é para si.

Quem o explica é o especialista em chás Dr. Stuart Farrimond, que defendeu recentemente, no programa de televisão britânico Inside the Factory (BBC2), que o segredo está na quantidade de tempo que deixamos a saqueta do chá dentro da chávena. Segundo Farrimond, para que um chá fique no seu ponto perfeito, a saqueta deve ficar imergida na água quente exatamente cinco minutos.

Stuart Farrimond explicou ainda que a cor da chávena onde colocamos o chá também pode influenciar o seu sabor. Quem gostar de sabores adocicados certamente irá preferir a tonalidade rosa e vermelha que uma chávena traz ao chá, enquanto uma pessoa que goste mais de salgados preferirá o tom branco ou azul da chávena, capaz de acentuar o lado mais ‘salgado’ de uma saqueta de chá.