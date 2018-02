A melhor forma de dormir melhor é criando uma rotina: o primeiro passo é definir as horas de deitar e acordar, o que vai ajudar o corpo a habituar-se aos seus horários. Deve evitar o telemóvel, uma vez que a luz azul do ecrã reprime a produção natural de melanina, o que dificulta a tarefa de adormecer. Mas nem tudo no telemóvel é mau. Existem várias aplicações que registam o sono ao longo da noite, programam alarmes, contam histórias para adormecer relaxada ou que permitem que ouça música e sons relaxantes. Por isso, se está a tentar melhorar o seu sono, se sofre de insónia ou tem muita dificuldade a acordar de manhã, encontrámos as melhores apps para que durma como um anjo. Mas nem tudo no telemóvel é mau. Existem várias aplicações que registam o sono ao longo da noite, programam alarmes, contam histórias para adormecer relaxada ou que permitem que ouça música e sons relaxantes. Por isso, se está a tentar melhorar o seu sono, se sofre de insónia ou tem muita dificuldade a acordar de manhã, encontrámos as melhores apps para que durma como um anjo.

Pzizz

Boa para quem gosta de adormecer a ouvir som, esta aplicação vai ajudá-la a deixar-se levar pelo sono com mais facilidade. A Pzizz faz ainda o cálculo das horas a que deve ir dormir com base na hora a que quer acordar. Tem também uma grande variedade de músicas e sons tranquilizantes. Para a utilizar, não precisa de ligação wi-fi. Está disponível para download gratuito na App Store e Google Play.

Relax Melodies

Se gosta de adormecer a ouvir música, a Relax Melodies tem mais de 40 canções e sons da natureza, como a chuva ou folhas a moverem-se com o vento. Permite ainda criar a sua própria playlist e definir o início e o fim de cada música. Esta música pode também ser usada para praticar yoga ou relaxar no banho. Está disponível gratuitamente na App Store e Google Play.

Sleep Cycle Alarm Clock

Ideal para quem quer acordar bem-disposta todos os dias. Esta aplicação deteta sons que determinam o estado de sono em que estamos e acorda-nos no momento certo. Outro aspeto positivo desta app é que não tem de a pôr debaixo da almofada, pode ficar na mesa de cabeceira. Disponível gratuitamente na App Store e Google Play.

Relax & Sleep Well

Esta aplicação pretende que relaxe depois de um dia de trabalho, pois o stress é uma das principais causas da insónia. Consiste em sessões de hipnoterapia, em que, durante 27 minutos, ouve um especialista e segue as suas instruções. A aplicação é gratuita e está disponível para a App Store e Google Play.

Sleep Better

Esta aplicação usa sensores que registam os seus movimentos ao longo da noite e determina a qualidade do sono. Pode também registar o seu consumo de cafeína e de álcool e a prática de exercício físico, três fatores que também pesam na hora de dormir. Esta app analisa também os sonhos e pesadelos e contabiliza-os para uma análise final mais detalhada. É gratuita e está disponível na App Store e Google Play.

Pillow

A Pillow analisa o sono diário e faz uma estatística semanal. Além disso, tem uma funcionalidade que grava o ressonar, os sons que fazemos com os dentes ou se falarmos a dormir. E pode ouvir tudo de manhã. Se gosta de dormir a sesta durante o dia, esta app também vai ajudar, acordando-a depois de dormir durante o tempo indicado. Tem também dicas para dormir melhor. Só está disponível na App Store e é gratuita.

Calm

Calm foi eleita como a melhor app de meditação e mindfulness pela App Store. Esta aplicação tem programas de meditação, de 7 a 21 dias, para iniciante, intermédio e avançado e inclui meditações guiadas de 3 a 25 minutos, que servem até para as pessoas mais ocupadas. Tem também uma funcionalidade chamada Daily Calm, um programa diário de 10 minutos, com um tema diferente todos os dias. As Sleep Storie vão acalmá-la para adormecer. Experimente ainda os exercícios de respiração para relaxar e ouça os sons da natureza durante a meditação, yoga ou enquanto adormece. Esta app é em inglês, gratuita e está disponível na App Store e Google Play.



Power Nap App