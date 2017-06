Por Máxima, 08.06.2017

Fiera Arouser for Her

O dispositivo da Fiera apresenta três massajadores com intensidades ajustáveis, aumentando a circulação sanguínea e ajudando na produção da libido. Ao estimular o clítoris através da sucção, tem como objetivo simular o sexo oral. O produto pode ser controlado através de um comando.



PVP: €176 (sem comando), €220 (conjunto)

Ditto by We-Vibe

Com uma composição à base de silicone, é totalmente à prova de água. O aparelho com finalidades anais tem dez modos de vibração e vem acompanhado de um controlador remoto e de um cabo USB para o carregamento. A sua utilização pode ser complementada com a app da We-Vibe.

Preço sob consulta

INA Wave

O INA Wave é inspirado no formato de uma mão e é caracterizado por ser um estimulador de dupla ação que imita os movimentos dos dedos. É 100% à prova de água e é um dos best-sellers da Lelo, a luxuosa marca de brinquedos sexuais.

PVP: €161

Lush

O novo produto da Lovense apresenta-se como o vibrador controlado por Bluetooth mais poderoso do mercado. Pode ser usado em solo, para apimentar a relação com o seu parceiro, e até em locais públicos (por ser muito discreto). O aparelho que pode ser controlado pelo seu smartphone reproduz músicas através dos movimentos vibratórios e cria os seus próprios movimentos com base em gravações de voz.

PVP: €87

Kiss Me Lipstick

Parece um batom, mas na realidade é um vibrador específico para a zona do clítoris. Por ser discreto, e por não ter a forma normal de um sex toy, este gadget é perfeito para levar na mala.

PVP: €15,92

Droplet Necklace

Se pensa que já viu de tudo, desengane-se. Este acessório de prata da marca Crave é de facto um colar, mas tem a particularidade de ser também um estimulador de mamilos.

PVP: €96

EVA

A EVA é um pequeno vibrador mãos-livres pensado para o prazer mútuo do casal. Graças às suas asas em silicone, o produto mantém-se sempre no mesmo lugar, potenciando a penetração. É fácil de transportar e passa despercebido. O aparelho está disponível em duas cores (azul e lilás).

PVP: €93





Joana Pinheiro Rodrigues