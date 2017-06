Já é conhecida a importância do coco para a nossa saúde – Coco, a nova obsessão – e é um alimento cada vez mais utilizado na cozinha. Mas a verdade é que o óleo de coco está também presente em muitos produtos de beleza.





O óleo de coco é considerado um dos óleos de beleza mais nobres e, pelo facto de ser natural, tem a vantagem de não conter aditivos químicos indesejados, como acontece com muitos dos cosméticos convencionais.





A partir do óleo de coco é possível fazerem-se máscaras para o cabelo, máscaras faciais, esfoliantes corporais e não só…





MÁSCARA PARA O CABELO O óleo de coco nutre o cabelo. Passe em todo o couro cabeludo, espalhando bem. De seguida, massaje por alguns minutos, deixe atuar por uma hora e depois lave os fios normalmente.





DESMAQUILHANTE Passe uma boa quantidade de óleo de coco na pele e, em seguida, passe um algodão até sair toda a maquilhagem. Em seguida, lave o rosto com sabonete.





HIDRATANTE CORPORAL Após o banho, aplique o óleo de coco nas partes mais secas do corpo. Ou, se preferir, acrescente um pouco do óleo no seu creme corporal.





MÁSCARA FACIAL HIDRATANTE O óleo de coco proporciona uma barreira hidratante protetora (ver receita abaixo).





ELIXIR BUCAL PURIFICANTE O elixir bucal com óleo é uma receita antiga da medicina ayurvédica que permite eliminar as toxinas e promover a saúde da boca.





ÓLEO DE CUTÍCULAS DE UNHAS O óleo pode funcionar como amolecedor e hidratante de cutículas. Também é um ótimo hidratante para as unhas. A sugestão consiste em passar em cima da unha (sem esmalte) antes de dormir e deixar atuar. Logo após passar, não deve lavar as unhas para que o óleo não seja removido.

Destacamos aqui DUAS RECEITAS do livro Óleo de Coco, de Jessica Oldfield.





MÁSCARA PARA O CABELO

Ingredientes | 1 colher de chá de folhas de alecrim, 2 colheres de sopa de óleo de coco

Num almofariz, esmague o alecrim para lhe extrair o óleo essencial. Adicione o óleo de coco e misture. Comece por aplicar a máscara no couro cabeludo, massajando. Depois, aplique a máscara em todo o cabelo, da raiz até às pontas. Deixe atuar durante 20 minutos (ou de um dia para o outro, se o seu cabelo estiver muito estragado). Passe o cabelo por água e, a seguir, lave-o com o seu champô habitual. Esta máscara conserva-se no frigorífico durante uma semana.





MÁSCARA FACIAL HIDRATANTE

Ingredientes | 2 colheres de chá de farinha de coco, 1 colher de chá de sumo de limão, 2 colheres de sopa de mel biológico, 1 colher de sopa de óleo de coco, ¼ de colher de chá de flores de alfazema biológica (à venda nas lojas de produtos naturais ou nos supermercados biológicos)