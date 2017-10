ALMA Sana

O IPO Lisboa recebe a campanha solidária ALMA SANA, do Grupo Sorisa, de 2 a 31 de outubro. A iniciativa tem como objetivo a angariação de fundos para apoiar o desenvolvimento dos projetos da Clínica Multidisciplinar da Mama do IPO Lisboa que, por ano, recebe e trata 900 novos casos de mulheres com cancro da mama. Paralelamente, a campanha ALMA SANA prevê também despertar os sentidos e acarinhar os profissionais de saúde e as pacientes do Instituto. Entre outras ações, durante o mês de outubro, vão acontecer atuações de dança, concertos de música, ateliês de origami, um workshop de maquilhagem terapêutica, uma sessão de yoga do riso e rituais de bem-estar. As iniciativas são promovidas pela empresa, clientes e parceiros que se associaram a esta causa. Atualmente, o ALMA SANA vai contribuir ativamente para a angariação de fundos a favor da Clínica da Mama no IPO de Lisboa e vai levar aos utentes e funcionários do IPO Lisboa vários momentos de felicidade e bem-estar proporcionados pelos muitos voluntários que aderiram à ideia. A curto prazo, o ALMA SANA será uma missão social dentro da SORISA, S.A., alargando o seu âmbito ao IPO do Porto e ao IPO de Coimbra, mas também a outras instituições e causas sociais onde sejamos capazes de fazer a diferença com a nossa presença.





Lingerie by Stella McCartney

Alicia Keys é o rosto da nova campanha da Stella McCartney que apoia a prevenção do cancro da mama. Integrado na coleção de outono/inverno, McCartney desenhou o set Ophelia Whistling, composto por parte de cima e parte de baixo, ambas em rosa-claro, uma cor associada à causa. Parte dos lucros das vendas deste conjunto revertem a favor do centro Linda McCartney em Liverpool, como forma de apoio aos programas de prevenção, deteção e tratamento da doença oncológica, que ali são desenvolvidos. Uma edição limitada, o conjunto chega às lojas a 1 de outubro e está disponível na loja online da marca e em lojas como a Saks, a Harrods, a Selfridges ou a net-a-porter.com.





Calendário Dama de Copas & Fundo iMM – Laço

A marca portuguesa Dama de Copas criou o Calendário Solidário 2018 - "Unidas pela cura", cujas receitas das vendas revertem, em parte, para o Fundo iMM - Laço que apoia a investigação na área do cancro da mama. Composto por fotografias de 12 mulheres portuguesas com corpos diferentes (cada modelo representa um mês e cada uma usa um tamanho diferente e a lingerie ideal para ela), o calendário custa €15. À parte, foi criado um conjunto de 12 postais que custa €2. Ambos podem ser adquiridos nas lojas Dama de Copas em Lisboa, Porto, Madrid e Valência.





Caminhada Pequenos Passos, Grandes Gestos

O Movimento Vencer e Viver do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro realiza a caminhada conjunta Pequenos Passos, Grandes Gestos, uma iniciativa destinada a sensibilizar a população para a prevenção primária e diagnóstico precoce do cancro da mama. No dia 7 de outubro, às 15 horas, realizam-se caminhadas, em simultâneo, em Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Covilhã, Guarda, Leiria e Viseu.

A participação faz-se através de uma inscrição que dá acesso a um kit de caminhada (T-shirt, garrafa de água e folhetos informativos) e que tem o valor de €5, que revertem na íntegra para o Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro.





Campanha de Prevenção do Cancro da Mama pela Estée Lauder