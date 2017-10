5 Aplicações para se organizar no regresso ao trabalho

Time Tune | Disponível para iOS e Androide e gratuita. Por vezes, temos a sensação de que precisávamos que o dia tivesse mais do que 24 horas para conseguir fazer tudo o que queremos. Na verdade, a maioria das vezes não estamos a saber optimizar o tempo da melhor forma. Esta aplicação ajuda precisamente a distribuir o tempo e a visualizar a forma como o utilizamos. Trata-se de uma espécie de agenda virtual capaz de dar estatísticas do tempo que passamos a dormir, a ler, a trabalhar, a estudar, a navegar pela internet, a comer, etc. Desta forma será mais fácil conseguir saber se realmente estamos com falta de tempo ou simplesmente a investi-lo mal. O melhor desta app é que pode ser sincronizada com o calendário do telemóvel.