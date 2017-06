Por Máxima, 11.05.2017

Terça temos um treino bem puxado e já estou em velocidade de cruzeiro. Levantar-me às 5h50 é já normal, arranjar as coisas (saco, comida, café pronto a ligar) antes de me deitar às 22h também é rotina. Os seres humanos sentem-se bem nas rotinas, na repetição, no que os faz sentir equilíbrio. Apesar de cansada sinto-me bem neste ramerrão.

Diogo Ferreira, o nutricionista que me segue, é bastante incisivo no Whatsapp que me manda de resposta às minhas fotografias do diário do atleta onde aponto tudo o que são os treinos, alimentação, hidratação, suplementos, quando e como os tomo. O que como e em que quantidades. Quanto peso ao acordar e ao deitar. Quanto peso antes e no final de um treino (nestas pesagens falho bastante). Mas voltando à resposta do nutricionista: "Estás a fazer tudo muito bem, parabéns pela tenacidade. Não te esqueças de tomar a bebida com mel durante os treinos, para evitar hipoglicemias." Isto porque me queixei de alguma fraqueza e evito tomar as bebidas desportivas, cheias de químicos e E-qualquer-coisa. A solução que encontrámos foi fazer tisanas e/ou água com gengibre e/ou limão e adoçar com uma colher de mel para ir bebendo durante o treino.