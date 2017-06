Por Máxima, 09.05.2017

Dia 7 – DOMINGO

Descanso

É merecido. Ia fazer yoga, mas nem pensar. Aproveito para dormir e comer bem: um arroz de marisco ao almoço e um pica-pau. À tarde um filme (e umas malvadas pipocas com açúcar), mas à noite apenas sopa de vegetais (está um creme bem grosso e delicioso na verdade) como o nutricionista Diogo Ferreira me indicou. Nos dias em que treino menos, não posso comer tantos hidratos. Como fico com um ‘ratito’, como duas tortinhas de arroz com chocolate preto (o Lidl agora tem produtos Bio, e estas são ótimas) e duas colheres de manteiga de amendoim. Não está no plano, mas desculpo-me com o emocional que estou depois de ter visto o filme Lion, um dos candidados ao Óscar.