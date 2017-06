Por Máxima, 08.05.2017

Dia 6 – SÁBADO

Sair da zona de conforto





Hoje é sábado e por isso o meu treino inclui fazer yoga. Tem sido um verdadeiro desafio para mim não praticar todos os dias, regra geral faço yoga todos os dias em jejum de domingo a sexta e ao sábado descanso, mas como estas foram as diretrizes da Dina Pedro faço uma prática leve, de posturas apenas em pé, seguidas de um relaxamento prolongado e de uma dedicação especial ao Pranayama – respiração.

À tarde vem a parte do treino que andei a temer toda a semana: natação. Desde que tive aulas de aperfeiçoamento, com 16/17 anos, na Avenida de Roma, e odiei, acho que nunca mais entrei numa piscina para uma hora de natação. Fui salva pelo meu amigo e parceiro de outros treinos, Nuno, que faz provas de natação em águas abertas, que se prontificou a ir nadar comigo. Melhor, quando chegámos à piscina do Restelo, diz-me, quando lhe pergunto que devo fazer, com um ar nada amigável e de treinador russo: "Vais fazer o que eu mandar..." E eu obedeço: mergulhar e vir à tona só a respirar, piscinas em crawl e regressar de costas, piscinas em crawl a nadar apenas com o braço direito e o esquerdo apoiado numa prancha e no regresso o contrário, piscinas a nadar crawl com toda a velocidade – aquela que eu consigo, que é pouca pois a coordenação dos movimentos e da respiração sempre foi a minha dificuldade na natação –, apenas piscinas de pernas e no fim os 25 metros todos debaixo de água. Faço a primeira e a segunda vez. "Damos por terminado ou fazemos mais duas?", questiona-me o Nuno. "Mais duas!", respondo! E assim passei uma hora e pouco a nadar. Sinto-me super bem, leve e muito bem-disposta, nem sequer acuso cansaço, de facto o elemento água tem propriedades benéficas. Saio de lá a pensar: quando entrei, achei que não ia fazer uma piscina em crawl, estive uma hora inteira a nadar e fiz várias neste estilo. É bom quando saímos da nossa zona de conforto e ultrapassamos as dificuldades.