Por Máxima, 04.05.2017

DIA 4 – QUINTA





Os truques





Hoje estou morta e com tantas dores musculares que acordei umas quatro vezes durante a noite. Acordo as 5h30 e às 6 tomo o pequeno-almoço e um ben-u-ron. Crepioca, uma receita de ovo e mandioca, vai dar-me a nutrição necessária para aguentar o treino. É uma das maiores dificuldades que tenho, comer antes do treino, ainda não percebi muito bem qual o alimento – das sugestões que tenho no plano – que melhor me cai antes de 5 km de corrida e uma hora e meia de treino. Mas Diogo Ferreira é perentório: quero que coma antes do treino, precisa de energia e o melhor é começar desde já.





O pior mesmo está a ser fazer tudo o resto que tenho de fazer – como escrever um texto sobre uma viagem à neve. Entre os treinos e este diário, e o cansaço que hoje sinto, não me está a sair nada de muito inspirado. Resolvo começar pela parte menos criativa, a do roteiro de viagem...

A tarde corre bem. Escrevo grande parte e a melhor notícia é o treino que a Dina me mandou fazer: É ‘apenas’ um treino de condicionamento de meia hora, uma sequência de saltar à corda, burpees, skipping, polichinelos e pranchas. Apesar de não ser fácil, como estava a contar fazer uma hora e meia, até me parece fácil! O nosso cérebro é muito engraçado.