Por Máxima, 25.05.2017

Dia 19 – sexta

Último treino de equipa

Último dia na Dinamite destes 21 – sim, porque penso cá voltar muitas vezes, de forma menos intensa, claro. O Rui Botelho brinca: "Hoje vais ficar os dois treinos comigo e vou apertar contigo, pequenina." Depois das 300 joelhadas a segurar os plastrons para ele (cada um segura para o parceiro) quase não tenho força, mas a Sandra (a treinadora, a Dina foi para os combates com os atletas Adelino, Marisa e Mónica) põe-me numa dupla diferente, e agradeço ao universo. Tenho tanta sorte. Não sei se aguentaria o treino inteiro com aquela ‘fera’ dos ringues.

Treino da tarde começa com o aquecimento super especial. Para ajudar a passar o tempo, faço mentalmente as contas de quantos burpees, flexões, agachamentos, abdominais terei feito nestes 19 dias. São imensos vistos assim todos juntos. E nota-se, o próprio Rui me diz: "Estás mais magra e sequinha Rita, já se nota!" No final da aula, ele que parece sempre muito duro mas é um companheiro, vem dizer-me: "Boa, chegaste ao fim." E imita os tailandeses a fazerem uma massagem às costas e aos braços, como nos combates reais. Rimo-nos muito e mais uma vez penso na sorte que tenho em conviver com esta equipa Dinamite e na forma como me acolheram e acolhem todos os novos alunos, sempre prontos a ensinar um golpe, a corrigir algo, a motivar quando as forças faltam, a brincar quando estamos cabisbaixos.

