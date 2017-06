Por Máxima, 24.05.2017

Dia 18 – quinta

Despertador cerebral

O despertador do iPhone toca. Pego nele e olho para a mensagem motivadora que tenho costumizada desde que comecei este treino: "Go and train like a Grrrrl." Desligo-o. Penso: hoje não vou ao treino, estou morta. E viro-me para o outro lado. Adormeço de imediato. Mas algo no meu cérebro deve ter ficado acordado e às 6h20m acordo. Reafirmo: hoje não vou. Mas um pensamentozinho chato permanece: tens de ir, cumpre o plano, levanta-te, vai treinar. Meia irritada arranco da cama, ligo a máquina de café que já deixei pronta, como uma fruta e equipo-me e arranco de casa. Depois do treino que foi super intenso, tenho uma sensação maravilhosa, estou super feliz de me ter levantado e ter vindo treinar, sinto-me a atleta mais cumpridora.

Tenho algumas obrigações durante o dia, vários e-mails para enviar e responder, e só consigo dormir a sesta bem mais tarde e à terceira tentativa. Quando acordo, vejo a mensagem: hoje o treino é o aquecimento ninja. Glup.

Escusado será dizer que não consigo ir a um jantar que tenho de inauguração de um novo espaço. Estou absolutamente KO, queria imenso mas o meu corpo diz-me: nem pensar, amanhã treino bidiário. Bora atleta.

[https://www.instagram.com/ritamachado33/]





Veja os dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21