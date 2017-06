Por Máxima, 23.05.2017

Dia 17 – quarta

Inspirar, expirar. Reiniciar

Hoje o yoga sabe-me mesmo bem. Tento fazê-lo com calma e foco na respiração para aproveitar bastante cada postura e alongamento. Acabam por ser movimentos, que mesmo intensos, sabem bem a um corpo tão treinado intensamente nos últimos dias. Inspirar, expirar, movimento, sequência. Tão diferente do treino de Muay Thai, tão complementar. Será por isso que inventaram o Boxing Yoga? [https://www.boxingyoga.com]





À tarde mais um treino, que começa com os 5 km de corrida. O coach da aplicação Nike+Run Club que uso para manter registo dos km diz-me: "Rita, esta semana estás imparável! Keep going!" Que remédio, ainda me falta uma hora e meia de treino.

Hoje tenho mais um jantar e prolonga-se até quase à uma. Não bebo e, além de umas batatas fritas, como bastante bem. Mas entre chegar a casa e deitar-me são quase duas, estou a ficar um bocado stressada porque amanhã acordo às 5h50m, como é hábito.

[https://www.instagram.com/ritamachado33/]



Veja os dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21