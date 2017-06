Por Máxima, 22.05.2017

Dia 16 – terça

Técnica salvadora

O treino de manhã corre bem mas confesso que estou bastante cansada. Aposto que a sexta feira passada e os excessos cometidos ainda estão a ter efeitos no meu organismo. A corrida não me ‘sai das pernas’ e custa-me, e o treino felizmente é bastante técnico, o que significa talvez um pouco menos intenso em termos de exigência física. Quando estamos a treinar Muay Thai e o fazemos todos os dias, e em certos dias duas vezes por dia, há uma combinação de treinos intensivos com treinos mais técnicos, o treinador vai puxando por nós nuns treinos e nos outros vai-nos apurando a técnica, com o objetivo de irmos sempre evoluindo, em capacidade física e em capacidade técnica. É muito interessante ver como se evolui muito mais rápido se nos dedicarmos e estas semanas têm sido um grande ensinamento para mim, porque me sinto a evoluir e pela repetição sinto que estou um bocadinho melhor na minha técnica.

À tarde acordo da sesta – sim, os atletas quase sempre dormem sesta e estão provados os benefícios da mesma, para a recuperação muscular. E arriscaria a dizer para a recuperação mental. Mas acordo da sesta e já tenho a mensagem da treinadora: hoje o treino é uma hora e meia de corrida, lenta. Assim cumpro e faço uns 9 km (com os 5 da manhã totalizam 14 só no dia de hoje). Apesar de cansada, sabe-me bem a corrida e acabo-a a sentir-me energizada. Corri bem cedo, para estar pronta para a Gala do Aniversário da Federação Portuguesa de Kickboxing e Muay Thai. No auditório da Fundação Champalimaud premeiam-se os melhores talentos em Portugal. Cinco elementos da equipa Dinamite – que receberam medalhas de ouro, prata e bronze em competições internacionais – são premiados. E surpresa – ou talvez não – a nossa treinadora recebe um duplo prémio: treinadora do ano 2016 e prémio de referência desportiva 2016. Orgulho.

A seguir vou à inauguração de uma loja e nada de bebida e cigarros. Amanhã é dia de treino e a semana ainda vai a meio, mas permito-me ficar um pouco até mais tarde porque amanhã de manhã só tenho o yoga e faço-o em casa, o que me permite gerir o horário da prática – ao invés da aula que começa sempre às 7h.



