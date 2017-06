Por Máxima, 12.05.2017

DIA 10 – QUARTA





Sono recuperador para os plastrons





Segunda quarta-feira do programa. Desde já, a seguir a domingo, é o meu dia da semana preferido. Porque não temos treino às 7 da manhã, decido nem pôr despertador e acordo já passam das 10h da manhã depois de ter dormido 11 horas quase de seguida. Estou até meia zonza de tanto sono. Devia estar mais cansada do que o que julgava. Sumo de laranja e café e segue-se uma prática de yoga. Só posso fazê-lo dois dias por semana durante este período de treino, por isso aproveito bem cada respiração, cada movimento, cada postura no tapete. Acabo à hora do almoço e sigo bem as recomendações do nutricionista Diogo Ferreira: metade do prato de hidratos, um quarto a um terço de proteína, alguns vegetais. É preciso ter energia para o treino da tarde!





À tarde vem mais um treino: 5 km de corrida de aquecimento e o treino em que seguramos todos plastrons uns para os outros, em equipa de três. Faço equipa com a Tá e a Marly, a primeira a segurar. Seguem-se combinações sem-fim: circulares com esquerda, combinação escolhida por mim, combinação escolhida pela Tá, combinação de 4 golpes e termina em joelho escolhida pela Marly e, no final, para equilibrar, circulares com a direita. 5 rounds já estão. Faltam mais 5 e depois sou eu a segurar para elas. Haja energia nos braços.

