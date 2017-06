Por Máxima, 26.05.2017

Dia 20 – sábado



Yoga a Sul

Love Ashtanga Yoga Acordo novamente às 6h e conduzo direta duas horas. O objetivo é cumprir o meu dia de treino, mas desta vez já bem longe da escola Dinamite. Vou ter com os meus professores de yoga a Vila Nova de Milfontes,. Há um workshop de 5 dias de yoga e não consigo ver melhor maneira de recuperar (ou talvez nem tanto) destes dias de treino intenso.

Na verdade estou bastante partida depois da prática – é assim que dizemos quando entramos na sala de yoga, vamos praticar, a prática hoje foi boa, a prática... porque é mais uma dedicação do que propriamente um treino.

Mas ainda me falta a última parte do treino de sábado: natação. Vou com a minha irmã à piscina de Odemira e lá cumpro a minha parte do treino. Hoje à noite janto choco frito e bebo minis, penso.

[https://www.instagram.com/ritamachado33/]



Veja os dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21