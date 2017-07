Por Máxima, 11:00

É sabido que o que comemos pode afectar as nossas hormonas, transformar a química do nosso cérebro, influenciar a nossa energia e mexer com os níveis de stress.





De igual forma, há ingredientes com particularidades afrodisíacas que influenciam directamente o apetite sexual. São certos alimentos que podem dar um boost à vida sexual, e apimentar uma relação que pode estar a precisar de reacender. Não se subentenda, no entanto, que estes alimentos trazem automaticamente bom sexo.





Isso é outra conversa. Por outro lado, o processo químico da ingestão destes alimentos pode ter vários efeitos imediatos, tais como a subida da temperatura do corpo, energia instantânea, ou o ‘despertar’ de neurotransmissores que disparam sentimentos de amor e excitação. Siga a nossa lista, e atreva-se a experimentar.





Melancia

Quem não adora melancia? Rica em citrulina, esta fruta de verão é boa para os sistemas cardiovascular e imunitário. A citrulina aumenta o óxido nítrico que expande os vasos sanguíneos para melhor circulação, o que contribui para o aumento do desejo. Há também estudos que indicam que a melancia pode ter o mesmo efeito que o viagra tem no corpo.





Amêndoas

Símbolo da fertilidade há anos, a amêndoa tem um aroma que despoleta paixão sobretudo nas mulheres. São ricas em ácidos gordos essenciais como ómega 3, que também são necessários para a produção de testosterona. Melhoram o sistema reprodutivo, aumentam a fertilidade e ajudam a uma líbido saudável.





Chocolate

De todos, este é o alimento que provavelmente não estranhará nesta lista. O chocolate preto em particular é um conhecido afrodisíaco. O cacau contém feniletilamina química, um estimulante que produz dopamina no cérebro e potencia sensações de bem-estar e emoção que fazem de imediato o sexo parecer uma óptima ideia. Mais: os neurotransmissores serotonina e anandamida contribuem para sentimentos de felicidade e euforia durante o sexo, e ambos são encontrados no chocolate.





Malaguetas

O composto químico presente nas malaguetas chama-se capsaicina. Potencia a circulação e mantém o sangue a palpitar, o que é sempre bom para espevitar o apetite sexual.





Salmão

Do conhecimento geral que é rico em Omega 3, o salmão melhora a saúde do coração, faz brilhar a pele e o cabelo, sabia? Para além disso, os seus ácidos gordos mantêm o sistema hormonal a funcionar e podem fazer subir os níveis de dopamina no cérebro, potenciando assim os níveis de excitação.





Bananas

Fonte rica em potássio, as bananas são nutritivas para os músculos (o que pode tornar o orgasmo mais intenso). São igualmente fortes em vitamina B, que é óptima e essencial para a produção de hormonas sexuais.





Romãs

Sim, este fruto – que tantas vezes passa despercebido – é antioxidante e reforça os vasos sanguíneos, permitindo que o sangue circule mais facilmente através deles. A melhor parte é que aumenta a sensibilidade, que fica à flor da pele.





Vinho

É um afrodisíaco clássico e junta boa disposição a um jantar romântico. Dá um boost à líbido que pode levar a um clima de descontracção e romance apurados. Porém, não se esqueça que se beber demais pode fazer o efeito contrário (que é como quem diz, efeito nenhum!).





O poder da baunilha está no aroma. Mesmo antes de um pedaço chegar ao paladar, o hipotálamo – a glândula que controla a memória e a emoção – é logo activada, evocando sentimentos que se conectam com a essência forte da baunilha. Quando consumida, neutraliza o sistema nervoso central, potenciando sensações de bem-estar. Pode sempre aproveitar a desculpa para comer gelado de baunilha ou tomar um banho com sais abaunilhados.





Abacate

O abacate é um super alimento rico em propriedades antioxidantes como as vitaminas A e E, o potássio. A sua gordura monoinsaturada é boa para o coração, pode prevenir doenças de coração e potenciar melhor circulação sanguínea. Tudo o que ajude nesse sentido, melhora também a vida sexual. Além disso, a vitamina E que é tão saudável para a pele que também ajuda o corpo a produzir hormonas como testosterona, estrogénio e progesterona, que circulam na corrente sanguínea e estimulam as respostas sexuais.





Mel

Rico em vitamina B (que ajuda na produção de testosterona) o mel pode fomentar o desejo sexual. Opte por colocar uma colher no chá, na tigela de cereais ao pequeno almoço, ou em saladas a acompanhar as refeições. O mel feito de forma tradicional é melhor: procure-o.





Morangos

Boa circulação é um indicativo de bom funcionamento sexual, e os morangos são ricos em antioxidantes. Logo, beneficiam o coração e as suas artérias. Os morangos são, por isso, considerados um alimento afrodisíaco pois contêm metilxantinas ( são pseudoalcalóides com alto poder estimulador do sistema nervoso central, encontradas principalmente no café, chá e cacau ) que podem ativar a líbido.