O Natal está a chegar e a força de vontade começa a diminuir à medida que aumentam as tentações à mesa. Depois, as mudanças na rotina alimentar e as refeições com alto teor calórico e quantidades acima do habitual não só afetam o peso, como também a saúde digestiva e o bem-estar.

Este é o guia de sobrevivência à perigosa época festiva – e tem dez conselhos para evitar uma luta tardia com a balança.